Innovazione e Forum della Meritocrazia. Isfoa premia carriera Arturo Artom (Di sabato 11 luglio 2020) Arturo Artom, imprenditore e filantropo, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla carriera XVIesima Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano. Arturo Artom è nato a Torino il 19 marzo 1966; ingegnere, è fondatore e presidente del Forum della Meritocrazia. Considerato tra gli imprenditori italiani che maggiormente hanno fatto dell’Innovazione il proprio punto di riferimento, oggi è impegnato nell’integrazione tra i settori tradizionali del made in Italy e l’Innovazione tecnologica. Arturo Artom ha ... Leggi su ladenuncia

CCItaloMaltese : Vuoi conoscere le #opportunità di #business offerte dalla #Malesia? ?? Il 15 luglio partecipa all’”Italy-Malaysia Bu… - GiaDominici : RT @DXCitaly: DXC Italia main partner a Forum PA on line 2020, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione de… - marinabbasta : RT @DXCitaly: DXC Italia main partner a Forum PA on line 2020, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione de… - DXCitaly : DXC Italia main partner a Forum PA on line 2020, il più importante evento nazionale dedicato al tema della moderniz… - ConsensoEU : RT @DXCitaly: DXC Italia main partner a Forum PA on line 2020, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione Forum Agipronews.it | Adm al Forum PA 2020: “Innovazione, digitalizzazione e capacità di adattamento: così è stata gestita l'emergenza Covid-19” Agipronews A Forum PA torna “Un Caffè con…”: Repubblica digitale protagonista

L’edizione digitale del 2020, in programma dal 6 all’11 luglio, non rinuncia alla ormai storica rubrica mattutina condotta da Annalisa Gramigna e Michele Melchionda. Le interviste saranno interamente ...

Ricerca Adobe svela il livello di maturità dei servizi digitali della PA

Le evidenze dell’indagine“PA e cittadino: quali strumenti per migliorare la digital experience dell’utenza?” sono state presentate a Forum PA In occasione di ForumPA, l’evento annuale dedicato al mond ...

L’edizione digitale del 2020, in programma dal 6 all’11 luglio, non rinuncia alla ormai storica rubrica mattutina condotta da Annalisa Gramigna e Michele Melchionda. Le interviste saranno interamente ...Le evidenze dell’indagine“PA e cittadino: quali strumenti per migliorare la digital experience dell’utenza?” sono state presentate a Forum PA In occasione di ForumPA, l’evento annuale dedicato al mond ...