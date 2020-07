Infermiere si sfoga su Facebook: “Voi in vacanza ed il virus fa malati gravi” (Di sabato 11 luglio 2020) Un Infermiere di Cremona decide di pubblicare il proprio sfogo su Facebook dove accusa gli italiani di pensare alle vacanze mentre il virus non si ferma Il Coronavirus continua a tenere in apprensione l’Italia. Infatti negli ultimi giorni i dati sui contagi sono tornati a preoccupare, portando il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a prolungare lo stato d’emergenza fino alla fine del 2020. La situazione però sembrerebbe non preoccupare abbastanza il popolo italiano. Questo è ciò che denuncia un Infermiere di Cremona in un post scritto e pubblicato da lui su Facebook. In questa riflessione, l’Infermiere racchiude il suo sfogo verso le persone che non rispettano le regole e pensano solo ad andare in vacanza, ... Leggi su bloglive

