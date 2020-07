Coronavirus: 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore, lieve calo dei positivi (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus dati 11 luglio 2020. I dati comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 188 nuovi casi, 67 dei quali in Lombardia. Anche oggi quattro regioni hanno fatto registrare zero contagi. In tutto i casi di positività al Coronavirus finora accertati in Italia sono 242.827. Gli attualmente positivi sono 13.303, in calo di 125 unità rispetto a ieri. I guariti sono oltre 194mila. Calano i ricoverati: quattro regioni fanno registrare zero pazienti in terapia intensiva. 7 le vittime oggi. Il numero complessivo dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 34.945. (segue dopo la foto) In Lombardia 67 nuovi ... Leggi su urbanpost

