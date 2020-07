CondifesaFvg: Angela Bortoluzzi eletta alla presidenza (Di sabato 11 luglio 2020) Rinnovo delle cariche in Condifesa Friuli Venezia Giulia, associazione di imprenditori agricoli nata nel 2007 dalla fusione dei Consorzi di Gorizia, Pordenone e Udine. Approvato il bilancio (con un utile di 11.325 euro dopo l’incremento di 100mila euro della dotazione del fondo svalutazione crediti), il presidente Fabio Benedetti e il cda uscente hanno consegnato il Consorzio di difesa ai nuovi amministratori.Benedetti lascia al termine del secondo mandato, come pure il vice Carlantonio Turco e i consiglieri, per favorire un naturale ricambio. Il nuovo Consiglio, precisa il direttore Daniele Giacomel, parte con una dotazione di 2.455 imprese socie, prevalentemente friulane, un conto economico che pareggia a 26.777.075 euro ed è composto da 11 membri, dei quali ben 7 sono alla prima nomina. L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo ... Leggi su udine20

