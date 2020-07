Alvino: "Osimhen? Napoli non è il centro del mondo! Giuste le sue valutazioni" (Di sabato 11 luglio 2020) Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "Apprezziamo molto le belle parole di Koulibaly. Leggi su tuttonapoli

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "Apprezziamo molto le belle parole di Koulibaly. E' uno che si è integrato a Napoli ...

MERCATO – Alvino: "Koulibaly non ha tutta questa smania di andare via, Osimhen? Sono convinto che alla fine sceglierà Napoli"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Apprezziamo le belle ...

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "Apprezziamo molto le belle parole di Koulibaly. E' uno che si è integrato a Napoli ...