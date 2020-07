“Ylenia Carrisi vive in Germania”: una tv tedesca lancia un’altra indiscrezione sulla figlia di Al Bano (Di venerdì 10 luglio 2020) 10La rivelazione di Freizeit Revue sulla figlia di Al Bano e Romina Power Sono trascorsi più di 26 anni da quando Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano e Romina Power, ha fatto perdere le sue tracce. Era gennaio del 1994 quando la ragazza che oggi avrebbe 50 anni si trovava a New Orleans per scrivere un libro e dall’oggi al domani non si hanno avuto più sue notizie. In questo lungo arco di tempo sono state fatte varie ricerche e sono giunte numerose segnalazioni agli inquirenti. Resta il fatto che la sparizione della Carrisi è ancora avvolta nel mistero. Negli ultimi giorni un giornale tedesco, il Freizeit Revue, la figlia della storica coppia sarebbe ancora in vita. La rivista, infatti, tra le sue pagine ha pubblicato una lunga intervista ... Leggi su kontrokultura

