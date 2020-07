Ibra lascia il Milan? “Difficile vedermi qui l’anno prossimo” (Di venerdì 10 luglio 2020) Segna e guarda al futuro. Trascina e il Milan e ribadisce ancora una volta che non è finito, nemmeno a ridosso dei 40 anni e dopo un’esperienza lontana dal grande calcio europeo. Zlatan Ibrahimovic è in continua sfida con se stesso, è ciò che lo rende uno dei più forti da sempre. Colpi di genio in campo e a parole, con quelle colpisce molto spesso. Lo ha fatto anche nell’ultima intervista a Sport Week. Lo svedese ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni all’inserto della Gazzetta dello Sport, attraverso le quali ha ribadito la seria possibilità di lasciare il Milan a fine stagione. Dopo la vittoria con la Juve ha detto, col sorriso sulle labbra, che con lui dall’inizio i rossoneri avrebbero potuto ambire allo scudetto. Una mezza ... Leggi su italiasera

italiaserait : Ibra lascia il Milan? “Difficile vedermi qui l’anno prossimo” - ale13_spino : Comunque Ibra lascia intendere che il Milan lo terrebbe ma a lui non piace il progetto...Gaz e Rangnick dunque non… - SpadMarco : @_schiaffino__ Mi piace avere un confronto, io sono dell idea che fra 20 gg Ibra non è più un giocatore del Milan,… - rocchigno70 : @FrancescoRe200 Togli Shock, aggiungi un difensore e lascia Ibra - clarence101010 : @domthewizard @juvemyheart @giampdisan Quindi rugani cerca di tenere Ibra ma al tempo stesso deve mollare Ibra e pr… -