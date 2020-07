Demme sfida il Milan: "Squadra che conosco bene, noi ora siamo più forti!" (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Diego Demme si è soffermato anche sul prossimo match di campionato con il Milan. Leggi su tuttonapoli

juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE – Fassone: 'Demme lo avremmo preso al Milan ma avevamo altre priorità, la sfida con il Napoli capita in un m… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: IL PARERE – Fassone: 'Demme lo avremmo preso al Milan ma avevamo altre priorità, la sfida con il Napoli capita in un m… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE – Fassone: 'Demme lo avremmo preso al Milan ma avevamo altre priorità, la sfida con il Napoli capita in un mo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE – Fassone: 'Demme lo avremmo preso al Milan ma avevamo altre priorità, la sfida con il Napoli capita in un mo… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE – Fassone: 'Demme lo avremmo preso al Milan ma avevamo altre priorità, la sfida con il Napoli capita in un m… -