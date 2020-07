Conte anticipa: “proroga stato di emergenza sino a fine 2020” (Di venerdì 10 luglio 2020) Una democrazia europea non può sospendere ad libitum le libertà costituzionali, costringendo una società già allo stremo economicamente, socialmente e, diciamocelo, anche psicologicamente, in casa per altri sei mesi o forse sette. C’è da chiedersi quale combinazione di interessi che poco o nulla hanno a che vedere con la tutela della salute si nasconda dietro questa ulteriore forzatura della Costituzione. Ma può uno “stato di emergenza” diventare semi permanente? Possono le ordinarie attività del sistema sanitario essere rinviate sine die mentre le persone patiscono di malattie che, pur diverse dal Covid, possono essere altrettanto mortali? E come si spiega tutto ciò alla luce delle ripetute chiusure dei famosi Covid hospital, da tutti invocati come la panacea di tutti i mali ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Conte anticipa Conte anticipa: "proroga stato di emergenza sino a fine 2020" RomaDailyNews Conte prorogherà lo stato d’emergenza per Covid fino a fine 2020: cosa significa e cosa comporta

Lo stato d’emergenza causato dall’epidemia di Coronavirus verrà prorogato fino al 31 dicembre 2020. La notizia è filtrata questa mattina su alcuni giornali e viene confermata, seppur solo in termini d ...

Il governo per la proroga dello stato di emergenza. Salvini: no grazie

Roma, 10 lug. (askanews) – “Ragionevolmente ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza” per il coronavirus. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a Venezia. “E’ una decisi ...

