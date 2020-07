Trivulzio, nuova ipotesi: "Il virus arrivato prima dei pazienti trasferiti" (Di giovedì 9 luglio 2020) Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell'Ats Città Metropolitana di Milano, durante la presentazione a Palazzo Lombardia dell'esito dei lavori della Commissione di verifica sulla gestione dell'emergenza al Pio Albergo Trivulzio, ha esposto un'ipotesi sulla diffusione del coronavirus all'interno delle strutture della casa di riposo milanese:"Il Pio Albergo Trivulzio metteva già in isolamento a fine febbraio alcuni casi con sintomatologia simil influenzale che, col senno di poi, riconosciamo probabilmente essere stati casi di coronavirus. Quindi erano presenti già allora. L'ipotesi è di un ingresso precoce dell'infezione dall'esterno, probabilmente attraverso gli operatori di assistenza o gli educatori, con poi una propagazione interna che ha raggiunto il ... Leggi su blogo

