Temptation Island 2020, seconda puntata del 9 luglio: anticipazioni e diretta (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ogni giovedì in prima serata. Temptation Island 2020: le anticipazioni della seconda puntata Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato, ma le 6 coppie divise nel resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, dove stanno convivendo con i single, stanno già attraversando gli alti e bassi dell'esperienza che li farà capire se la loro relazione avrà un proseguio oppure no.All'interno del resort, fidanzati e fidanzate potranno osservare le gesta dei rispettivi compagni nelle clip che vengono visionate nel Pinnettu. Mentre, durante i Falò, i fidanzati ... Leggi su blogo

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - polptettee : stasera non potrò vedere Temptation Island un minuto di silenzio grazie - zazoomblog : Antonella Elia prende a schiaffi Pietro durante il falò a Temptation Island - #Antonella #prende #schiaffi #Pietro… - Leggeepsiche : ??????????Sai che le coppie sposate non possono partecipare a Temptation Island??????????? Scopri il regolamento ufficiale e… - PerroneMarteen : ??????????Sai che le coppie sposate non possono partecipare a Temptation Island??????????? Scopri il regolamento ufficiale e… -