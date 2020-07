Serie A, Giudice Sportivo: cinque squalificati, un turno per Ranieri e Mihajlovic (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 luglio 2020, ha assunto le seguenti decisioni: Sono cinque i calciatori squalificati, che essendo diffidati sono stati ammoniti e salteranno dunque un turno: Cristante e Mkhitaryan della Roma, poi Stefano Denswil del Bologna, Zaza del Sassuolo e Duncan del Bologna. squalificati poi anche Mihajlovic, tecnico del Bologna (più un’ammenda di 15 mila euro) e Ranieri, tecnico della Sampdoria per doppia ammonizione. Foto: twitter Bologna L'articolo Serie A, Giudice Sportivo: ... Leggi su alfredopedulla

