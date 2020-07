Naya Rivera di Glee scomparsa in un lago di Los Angeles, il figlio di 4 anni ritrovato da solo su una barca (Di giovedì 9 luglio 2020) La star di Glee Naya Rivera sarebbe scomparsa durante una gita in barca sul lago Piru nella Ventura County, California; le ricerche sarebbero in corso. Naya Rivera sarebbe scomparsa e si teme che sia affogata dopo che il figlio di quattro anni è stato trovato da solo nella barca su cui si trovava l'attrice, impegnata una gita in barca sul lago Piru nella Ventura County, California. La trentatreenne Naya Rivera, divenuta celebre con la serie Glee, è scomparsa dopo una gita in barca sul lago Piru, nella Ventura County, ... Leggi su movieplayer

attraversote : Sono sconvolta dalla notizia di Naya Rivera - hssweetcreature : in che senso hanno stoppato le ricerche di Naya Rivera per la notte? ma voi state male cazzo, è il vostro lavoro e… - kvlypso : day or night il cazzo continuate a cercare naya rivera - banescharms : RT @jenlisaswasabi: le autorità hanno sospeso le ricerche per la notte????? con una donna dispersa???? in un cazz0 di lago?? in pericolo di… - MissBadMKarma : Mi sveglio e leggo che Naya Rivera è dispersa dopo una gita al lago con suo figlio... Non so che dire, sono complet… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera di Glee scomparsa in un lago di Los Angeles, il figlio di 4 anni ritrovato da solo su una barca Movieplayer.it La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, in California

Naya Marie Rivera, l’attrice e cantante americana nota principalmente per il ruolo di Santana Lopez nella serie televisiva «Glee», al momento risulta scomparsa. A dare la notizia è stata la giornalist ...

L'attore ha attaccato duramente la sua collega

Altri colleghi hanno confermato questa tesi, come Naya Rivera e Heather Morris. L’unico che l’aveva difesa era stato Dean Geyer, ma ora è arrivato un nuovo attacco da parte di Craig Ramsay. Craig ...

Naya Marie Rivera, l’attrice e cantante americana nota principalmente per il ruolo di Santana Lopez nella serie televisiva «Glee», al momento risulta scomparsa. A dare la notizia è stata la giornalist ...Altri colleghi hanno confermato questa tesi, come Naya Rivera e Heather Morris. L’unico che l’aveva difesa era stato Dean Geyer, ma ora è arrivato un nuovo attacco da parte di Craig Ramsay. Craig ...