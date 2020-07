La star di Glee Naya Rivera scomparsa in un lago in California: si teme sia annegata (Di giovedì 9 luglio 2020) Il figlio di 4 anni è stato ritrovato solo sulla barca che avevano noleggiato assieme. Ora si cerca il corpo di lei “Mamma è saltata in acqua ma non è più tornata”: è con queste parole che si apre il giallo della scomparsa di Naya Rivera, una delle star della rinomata serie televisiva Glee. L’attrice … L'articolo La star di Glee Naya Rivera scomparsa in un lago in California: si teme sia annegata NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

