Catania, Biagianti ai saluti: “Ringrazio tutte le persone e tanti amici, che hanno lavorato in questa e per questa società” (Di giovedì 9 luglio 2020) Una lettera per testimoniare l'affetto per i colori rossazzurri e alcuni punti di domanda per delineare il proprio futuro. Il capitano del Catania Marco Biagianti potrebbe essere arrivato al capolinea della sua lunga avventura alle pendici dell'Etna e lo stesso non nasconde di pensarci seriamente in un lettera aperta pubblicata su Facebook dove ringrazia tutti.E se fosse stata la mia ultima stagione con questa maglia, non avrei potuto chiedere compagni migliori, gente vera che ha onorato la nostra maglia fino all’ultimo.⁣Sono riusciti ad unire tutta la città e creare un legame indissolubile con Voi, forse mai successo prima.⁣ Tra pubalgia, l’essere messo fuori rosa, il nodo stipendi ed il Coronavirus è stato un anno molto particolare e pesante per me, ma nonostante tutto non sono ... Leggi su itasportpress

