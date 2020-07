Antonella Elia e i segreti con l’ex Fabiano: la lunga love story, chi è lui (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island sta entrando nel vivo dell’edizione 2020. Nella seconda puntata del reality show di Canale 5, Antonella Elia ha rilasciato delle dichiarazioni curiose sul suo ex fidanzato Fabiano Petricone. Ma chi è l’uomo? E quanto è durata la relazione con la showgirl torinese? La storia è decollata nel 2013 ed è naufragata nel 2018. … L'articolo Antonella Elia e i segreti con l’ex Fabiano: la lunga love story, chi è lui proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : TUTTI NOI SIAMO ANTONELLA ELIA. #TemptationIsland - trash_italiano : AMO ANTONELLA ELIA CHE CERCA DI GETTARE BENZINA SUL FUOCO ?? #TemptationIsland - MyliPanico : RT @vincycernic95: MOMENTO PIÙ ALTO DELLA PUNTATA ANTONELLA ELIA CHE FA PIPÌ DAVANTI AL TENTATORE COME UNA SAVAGE QUALSIASI #TemptationIsla… - ohitsGygy : RT @eliscrivecose: MI STANNO TAGLIANDO IN DUE I DIALOGHI ANNAMARIA-ANTONELLA, ANNAMARIA CON QUELLE CUFFIE NON SENTE E LA ELIA LE SCANDISCE… - EngyDreamer : RT @vincycernic95: MOMENTO PIÙ ALTO DELLA PUNTATA ANTONELLA ELIA CHE FA PIPÌ DAVANTI AL TENTATORE COME UNA SAVAGE QUALSIASI #TemptationIsla… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia: «Fu Corrado a dirmi di fare la svampita» Tv Sorrisi e Canzoni Temptation Island, falò (con schiaffo) fra Antonella Elia e Pietro

Sarebbe finito con uno schiaffo il falò fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island. A svelarlo Amedeo Venza, volto noto di Uomini e Donne sempre informatissimo riguardo i retroscena d ...

Intervista a Katia Fanelli: “Questo Temptation Island non è abbastanza fotonico, ci dovrei essere io. Fortuna che c’è Antonella”

E’ stato sicuramente uno dei personaggi più forti dell’edizione 2019 di Temptation Island. Merito di un carattere esuberante, merito del suo modo di dire divenuto presto tormentone (“Fotonico”). Entra ...

Sarebbe finito con uno schiaffo il falò fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island. A svelarlo Amedeo Venza, volto noto di Uomini e Donne sempre informatissimo riguardo i retroscena d ...E’ stato sicuramente uno dei personaggi più forti dell’edizione 2019 di Temptation Island. Merito di un carattere esuberante, merito del suo modo di dire divenuto presto tormentone (“Fotonico”). Entra ...