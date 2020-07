"Una capra di montagna". Prego? Camilla e la definizione in pubblico del principe Carlo che scuote la Corona (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una definizione assai peculiare, quella di Camilla e relativa al principe Carlo, bollato come "una capra di montagna". Testuali parole. Perché "cammina, cammina e cammina: non conosco un uomo della sua età più in forma di lui", ha affermato in un'intervista alla trasmissione Emma Barnett Show su Bbc Radio 5. Camilla parlava del lockdown, delle lunghe passeggiate del marito e del fatto che durante la serrata ha preso lezioni di danza online, senza però riuscire a coinvolgere il figlio della Regina Elisabetta: "A mio marito non sono riuscita a far fare nemmeno un plié", ha sottolineato con ironia. E ancora: "Prima odiavo Internet, ma durante il lockdown mi sono dovuta ricredere: mi ha permesso di comunicare con la mia famiglia e coi miei ... Leggi su liberoquotidiano

