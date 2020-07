Marcuzzi e De Martino, altri retroscena: “Piovevano messaggi WhatsApp” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Emergono altri dettagli sul triangolo più rovente dell’estate gossippara italiana che ha per protagonisti Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. A riportarli è il magazine Oggi che racconta nell’ultimo numero in edicola che l’argentina avrebbe scoperto dei messaggi scambiatisi tra la conduttrice Mediaset romana e l’ex marito. “messaggi inequivocabili”, si legge sul settimanale. … L'articolo Marcuzzi e De Martino, altri retroscena: “Piovevano messaggi WhatsApp” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

