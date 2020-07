Banca Etruria, la procura di Arezzo risponde alle accuse di Matteo Salvini: “Nessun ritardo nelle indagini” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non è piaciuta alla procura di Arezzo l’accusa di Matteo Salvini lanciata ieri sera durante la sua visita in città per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Alessandro Ghinelli. “La magistratura dormiva quando qua ad Arezzo spolpavano gli aretini”, aveva dichiarato il leader leghista a proposito del crac di Banca Etruria. Oggi è arrivata la replica dei magistrati, secondo i quali non c’è stato alcun ritardo nelle indagini. “La dichiarazione di insolvenza della Banca Etruria (dichiarazione che, come è noto, è necessaria per ipotizzare reati di Bancarotta) viene pronunciata dal tribunale di ... Leggi su ilfattoquotidiano

