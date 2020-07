L’influencer svela i trucchi dietro le “foto perfette” di Instagram (Di martedì 7 luglio 2020) L’influencer svela i trucchi dietro le “foto perfette” di Instagram Su Instagram è facile ingannare i follower e a svelare i trucchi è proprio chi, sui social, ha riscontrato anche una certa fama. Un’influencer di 33 anni, Danae Mercer, seguita da oltre 1,1 milioni di follower, ha così deciso di svelare quali sono i trucchi che spesso e volentieri si usano su Instagram per nascondere elementi come la cellulite. Da tempo, la giornalista e influencer Mercer ha infatti deciso di pubblicare sul proprio account dei collage che mostrano la differenza tra Instagram e la realtà. Mercer, che ha lavorato per oltre dieci anni nelle riviste di moda e ha visto ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : L’influencer svela ‘Gf Vip’, Cristina Buccino rivela: “Mi avevano contattata per partecipare, ma…” Isa e Chia