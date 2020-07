Una spettacolare fontana rinnova il centro di Atene: getti d’acqua fino a 20 metri in un tripudio di luci e colori nel rispetto dell’ambiente [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Atene ha riprogettato la sua Piazza Omonoia con la sua caratteristica fontana ristrutturata in uno spettacolo architettonico. Una delle più grandi fontane d’acqua in Europa in termini di volume d’acqua, la fontana, ampia 30 metri, spruzza l’acqua fino a 20 metri di altezza. Ha un totale di 188 getti d’acqua e 11 luci sott’acqua che creano uno spettacolo di luci e colori (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). In occasione della sua inaugurazione, il sindaco di Atene Kostas Bakoyannis ha sottolineato il design innovativo ed ecologico della fontana, affermando che utilizza solo una parte dell’acqua utilizzata dalle normali fontane e che è anche efficiente sotto il profilo energetico. La Piazza Omonoia ha subito una grande ristrutturazione dalla città di Atene con l’aiuto di ... Leggi su meteoweb.eu

Una palla di fuoco è esplosa nei cieli di Tokyo con la forza di 165 tonnellate di TNT. Secondo quanto riferito dai media giapponesi, una roccia spaziale ha provocato un boom sonico mentre si è schiant ...

British Superbike 1999: Troy Bayliss Campione

Una delle stagioni più spettacolari, combattute e avvincenti nella storia del British Superbike. Il 1999 è l’anno di Troy Bayliss Campione delle derivate dalla serie d’oltremanica, al personale ...

