Riforma Fisco, “Lotta all’evasione è priorità, ma no a nuovi condoni” (Di lunedì 6 luglio 2020) La Riforma del Fisco resta una delle priorità dell’esecutivo confermando l’impegno alla lotta contro l’evasione fiscale. Il no ai nuovi condoni “L’epidemia causata dal nuovo coronavirus ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese“: così apre il Piano nazionale delle riforme (Pnr), redatto dal ministero dell’Economia in accompagnamento al Def. Il documento oggi dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri e poi sarà presentato a Bruxelles. L’Europa in questo modo potrà vedere le riforme che l’Italia intende finanziare con le risorse messe in campo dall’Unione europea per il contrasto dell’emergenza coronavirus. Un piano ampio, che tocca diversi temi: dalla sanità, alla scuola, passando per il sostegno agli ... Leggi su zon

