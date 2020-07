Napoli Teatro Festival, in prima assoluta “Settimo Senso” (Di lunedì 6 luglio 2020) Domani, martedì 7 luglio, il Napoli Teatro Festival Italia, diretto per il quarto anno da Ruggero Cappuccio, ospita in prima assoluta, nel cortile della Reggia del Real Bosco di Capodimonte, alle 21:00, “Settimo senso”, da un racconto dello stesso Cappuccio, per la regia di Nadia Baldi e la consulenza musicale di Ivo Parlati, con Euridice Axen. Lo spettacolo, coprodotto da Khora Teatro e Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, porta in scena un immaginario dialogo tra una donna e un uomo: lo stupore deflagra quando l’uomo si accorge che la presenza femminile e’ in tutto e per tutto uguale a Moana Pozzi. Lei coglie la sorpresa e lo irretisce in un dialogo misterioso enunciando la sua idea di pornografia, lanciando provocatorie affermazioni contro il potere, la politica, l’arrivismo. La donna spiazza lo scrittore ... Leggi su ildenaro

ItalyMFA : Vivi un'#estateallitaliana ???? ovunque tu sia Domani alle 21.00 non perdere 'Miracoli e rivoluzioni' di… - napolicittametr : Metronapoli - Il Napoli Teatro Festival 2020 propone anche un’interessante rassegna di cinema all’aperto… - RobertaVestri : RT @minimoterrestre: Per chi lo avesse perso ieri: @briguzia discute con #ClaudioAscoli @Chille_SanSalvi di teatro, di Napoli e San Salvi,… - TerraDiPalma : RT @NapoliTFI: Una storia di musica e passione: ???? ???????????? ?? ??????????????, con @SolisSQ, Sarah Jane Morris e Paolo Cresta, stasera alle 21 in str… - 00doppiozero : RT @minimoterrestre: Per chi lo avesse perso ieri: @briguzia discute con #ClaudioAscoli @Chille_SanSalvi di teatro, di Napoli e San Salvi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Teatro Napoli Teatro Festival: gli spettacoli teatrali da non perdere a Napoli e in Campania Napoli da Vivere Napoli Teatro Festival, ‘Settimo senso’ al Bosco Capodimonte

Martedì 7 luglio al Napoli Teatro Festival Italia prima assoluta di ‘Settimo senso’, da un racconto di Ruggero Cappuccio, per la regia di Nadia Baldi, con Euridice Axen (cortile della Reggia del Real ...

Stasera in TV 6 luglio: Made in Sud su Rai Due, Speciale Chico Forti su Italia Uno

Tra i programmi TV di stasera c'è "Made in Sud" il programma comico condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino su Rai Due e "Le Iene presentano: Speciale Chico Forti" su Italia Uno, uno speciale i ...

Martedì 7 luglio al Napoli Teatro Festival Italia prima assoluta di ‘Settimo senso’, da un racconto di Ruggero Cappuccio, per la regia di Nadia Baldi, con Euridice Axen (cortile della Reggia del Real ...Tra i programmi TV di stasera c'è "Made in Sud" il programma comico condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino su Rai Due e "Le Iene presentano: Speciale Chico Forti" su Italia Uno, uno speciale i ...