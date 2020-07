Trash, trama e trailer del film in onda domenica 5 luglio su Iris, in prima tv (Di sabato 4 luglio 2020) Trash, il film in onda in prima tv domenica 5 luglio alle 21:15 su Iris. trama e trailer del film. domenica luglio 2020, su Iris andrà in onda, in prima tv, il film inglese “Trash” parte del ciclo “Visioni d’autore” in onda ogni domenica sera. Il film è diretto da Stephen Daldry, con Rooney Mara e Martin Sheen nei panni dei protagonisti, con tre ragazzini selezionati direttamente dalle favelas di Rio de Janeiro. L’appuntamento con il film è alle 21:15 circa su Iris. Il film, è uscito al cinema nel 2014, incassando poco più di 4,8 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film ha incassato circa 647 mila euro. Ecco un trailer: Trash, la trama Il film è ambientato nelle favelas brasiliane, i protagonisti sono Raphael e Gardo, due ragazzi poveri che lavorano nella discarica di Rio. Un giorno, in ... Leggi su dituttounpop

osamoudazai : @y4zawa ?? certo chepuoi chiedere, Le animazioni sono terribili la trama è banale e c’è solo 1 personaggio interessa… - softglxm : Da quel poco che abbiamo visto: dialoghi trash, trama cringe e tossicità a livelli altissimi - sickofzain : @sospendimi Perché ho letto la trama di and than a bit e mi sembra un po' trash/bruttina? - monetslilies : appena finito di vedere S0tt0 il s0le di Ricci0ne e non so se è peggio la trama o la colonna sonora però il trash i… - heyyfra : 7. Roanoke (stagione 6) L'idea era davvero bella, qualcosa però è andato storto. Partiamo dal presupposto che la tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Trash trama Trash, trama e trailer del film in onda domenica 5 luglio su Iris, in prima tv Dituttounpop Chi sono i "concorrenti" di Temptation Island 2020? Nella prima puntata di giovedì 2 luglio, le 6 coppie nel cast, di cui 2 composte...

La prima puntata di Temptation Island 2020, in onda dalle ore 21.20 di stasera, giovedì 2 luglio, si è aperta con l'atteso sbarco delle... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...

Il Moige premia Chef Save the Food

Tra gli altri programmi premiati per ragioni “tangibili” e legate alla salvaguardia ambientale anche? Linea Verde? (?Rai 1), E-Planet (?Italia 1)?, Eden – Un Pianeta da Salvare? (LA7), mentre è stato ...

La prima puntata di Temptation Island 2020, in onda dalle ore 21.20 di stasera, giovedì 2 luglio, si è aperta con l'atteso sbarco delle... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...Tra gli altri programmi premiati per ragioni “tangibili” e legate alla salvaguardia ambientale anche? Linea Verde? (?Rai 1), E-Planet (?Italia 1)?, Eden – Un Pianeta da Salvare? (LA7), mentre è stato ...