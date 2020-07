Squalo “killer” lo attacca mentre pesca con la fiocina: 36enne muore in attesa dei soccorsi (Di sabato 4 luglio 2020) pescava con una fiocina non lontano da Fraser Island, isola circa 400 chilometri a nord di Brisbane, tra le più rinomate mete turistiche della costa orientale dell’Australia. Il caso e la sfortuna hanno voluto che proprio in quel momento transitasse in quelle stesse acque uno grosso Squalo. Tutto è accaduto in pochi secondi: l’animale ha puntato alle gambe dell’uomo riuscendo ad addentarne una. È stata la polizia del posto a darne notizia. La vittima aveva 36 anni. La ricostruzione della dinamica è ancora priva di dettagli. È certo che il 36enne non è morto subito. Infatti, un’infermiera e un medico lo hanno curato sul posto prima che arrivassero i soccorsi. Ma le lesioni riportate era troppe e troppo profonde per poter resistere a lungo. Non ce l’ha fatta ad attendere l’arrivo ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Squalo “killer” lo attacca mentre pesca con la fiocina: 36enne muore in attesa dei soccorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Squalo “killer” Elio Germano: «La felicità è quando riusciamo a perderci negli altri» Sette del Corriere della Sera