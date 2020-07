"Sembra sia deceduto". Focolaio in Veneto, le inquietanti rivelazioni di Luca Zaia (Di sabato 4 luglio 2020) Nella consueta conferenza stampa, Luca Zaia ha fatto il punto sul nuovo Focolaio in Veneto, quello che vede al centro l'imprenditore vicentino contagiato durante un viaggio di lavoro in Serbia. E il governatore del Veneto rivela: "Il paziente serbo 0 che ha contagiato l'imprenditore vicentino Sembra sia deceduto mercoledì". Dunque, Zaia ha spiegato: Ieri abbiamo parlato di un Focolaio con 5 positivi. Se lo sono presi in Serbia e lo hanno portato in auto". E ancora, ha ribadito: "Sembra che il paziente serbo sia anche deceduto, ma in Veneto abbiamo 5 positivi contagiati in Serbia. E punto. Sembra che a livello nazionale vogliano far passare un altro messaggio", ha concluso, polemico, Luca Zaia. Leggi su liberoquotidiano

