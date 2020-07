Lazio-Milan 0-3, gioia incontenibile per Tiziano Crudeli (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Tiziano Crudeli non può contenere tutta la propria gioia per questa vittoria importantissima del Milan, che sbanca l’Olimpico infliggendo alla Lazio un pesantissimo 0-3. In gol Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic, una partita da incorniciare per i rossoneri e per il telecronista tifoso di 7Gold, che come di consueto con la sua verve ha raccontato la partita a tutti coloro che non possono vederla in diretta pay. Ecco in alto il VIDEO con gli highlights commentati da Crudeli. GLI HIGHLIGHTS LE PAGELLE Leggi su sportface

