Il coronavirus | ovvero la sconfitta dei marxisti con l’attico in centro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mar – Il museo delle cere deicon vista Colosseo, i mai pentiti, attacca quotidianamente l’attualità con le sue cialtronate sullo stile di vita da rivedere, sui profitti eccessivi puniti dalla nemesi sociale, sull’occidente disboscatore e l’uomo moderno inquinatore. La raccolta firme del genere indignati a fasi alterne, solo quando la Lombardia cattiva viene falcidiata dalla pandemia, ha lo scopo di criminalizzare il progresso economico, scientifico e tecnologico che bene o male ci sta permettendo di combattere quella che viene chiamata guerra da chi una guerra non l’ha mai combattuta. Cosa dovremmo cambiare noialtri se ilci è stato fatto recapitare con posta raccomandata da una delle ultime roccaforti del comunismo reale, la Cina? I rivoluzionari con l’attico in, in stile Feltrinelli, non hanno mai ...