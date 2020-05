Ripresa allenamenti Torino, granata in campo sotto gli occhi di Longo (Di venerdì 8 maggio 2020) Ripresa allenamenti Torino, granata in campo sotto gli occhi di Longo. Il Filadelfia ha riaperto i cancelli Anche il Torino è tornato ad allenarsi. La squadra di Moreno Longo, come riportato dall’Ansa, è tornata al Filadelfia per poter iniziare i primi allenamenti individuali. Presente anche il tecnico granata che ha partecipato alla seduta rigorosamente con la mascherina e seguendo i protocolli medici. Tra i primi a raggiungere il centro sportivo i difensori Djidji, Nkoulou e Singo: nei prossimi giorni la squadra continuerà ad allenarsi in maniera individuale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ripresa allenamenti Milan - sorrisi e circuiti per i rossoneri

L'Inter torna ad Appiano Gentile 58 giorni dopo : il piano nerazzurro per la ripresa degli allenamenti

L’Inter si prepara alla ripresa : allenamenti con staff ridotto e spogliatoio sigillato (Di venerdì 8 maggio 2020)inglidi. Il Filadelfia ha riaperto i cancelli Anche ilè tornato ad allenarsi. La squadra di Moreno, come riportato dall’Ansa, è tornata al Filadelfia per poter iniziare i primiindividuali. Presente anche il tecnicoche ha partecipato alla seduta rigorosamente con la mascherina e seguendo i protocolli medici. Tra i primi a raggiungere il centro sportivo i difensori Djidji, Nkoulou e Singo: nei prossimi giorni la squadra continuerà ad allenarsi in maniera individuale. Leggi su Calcionews24.com

acmilan : Back at Milanello for individual training sessions ?? A Milanello, la ripresa con allenamenti individuali ??… - capuanogio : Possibile slittamento di una settimana per la ripresa degli allenamenti in #PremierLeague. Il governo ha rimandato… - Agenzia_Ansa : #Spadafora: per il #calcio spero risolte le problematiche. Ministro dopo incontro Cts-Figc: 'Mi auguro ripresa… - cn1926it : D’Andrea, medico sociale #Napoli: “C’è bisogno di una graduale ripresa. Rischio problemi muscolari” - Zebrino_10 : RT @walteriaca: Sempre più in salita la ripresa degli allenamenti...... -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa allenamenti Serie A, le squadre che hanno ripreso gli allenamenti Sky Sport Ripresa allenamenti Torino, granata in campo sotto gli occhi di Longo

Anche il Torino è tornato ad allenarsi. La squadra di Moreno Longo, come riportato dall’Ansa, è tornata al Filadelfia per poter iniziare i primi allenamenti individuali. Presente anche il tecnico gran ...

Calciatori e Covid-19, il tweet di Ravezzani fa discutere

Le varie squadre si sono attrezzate con tamponi preventivi in vista della ripresa degli allenamenti ed è proprio grazie alle analisi di questi giorni che sono emerse le positività di tanti tesserati.

Anche il Torino è tornato ad allenarsi. La squadra di Moreno Longo, come riportato dall’Ansa, è tornata al Filadelfia per poter iniziare i primi allenamenti individuali. Presente anche il tecnico gran ...Le varie squadre si sono attrezzate con tamponi preventivi in vista della ripresa degli allenamenti ed è proprio grazie alle analisi di questi giorni che sono emerse le positività di tanti tesserati.