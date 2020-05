I figli delle madri surrogate abbandonati in Ucraina. Il tragico video dei neonati ammassati (video) (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono veramente tristi le immagini dei bambini nati in Ucraina da madre surrogata su ordinazione di coppie di tutti i Paesi, tra cui anche l’Italia. Bambini e bambine di pochi giorni che compaiono in un video del sito Biotexcom, un’agenzia per la maternità surrogata in Ucraina. Ci sono 46 neonati ammassati in un nido improvvisato nella hall dell’Hotel Venezia a Kiev. I genitori committenti non possono recarsi a Kiev per “ritirare” i figli delle gestanti a pagamento. E dunque i bambini, senza una madre che si occupi di loro e che li faccia sentire sicuri e protetti, restano in attesa, accuditi da baby sitter che lavorano per le agenzie di maternità surrogata. Il caso è stato sollevato dal Corriere della sera che ha pubblicato il video nel quale un legale della clinica chiede ai genitori committenti di rivolgersi ai ministeri degli Esteri ... Leggi su secoloditalia L'ira delle famiglie contro il governo : "Avete dimenticato i nostri figli disabili"

