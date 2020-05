Federmoto al lavoro per salvare il Civ, Copioli “Spero almeno 4 prove” (Di venerdì 8 maggio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo a tutti i costi cercare di salvare il campionato: e’ importante per noi, per tutti i team, per l’indotto. Il Civ e’ cresciuto molto in questi anni e merita di essere fatto anche nel 2020”. E’ un messaggio di speranza e ottimismo quello che arriva da Giovanni Copioli, presidente della Fmi, collegato con “Aspettando After Civ” su MS MotorTV. Due settimane fa sarebbe dovuto partire il Campionato Italiano Velocita’, l’emergenza coronavirus ha stoppato tutto “ma cercheremo di fare almeno quattro round, e se ci riusciamo anche di piu’. Sarebbe un numero importante, parliamo di 8 giornate di gare”. L’idea e’ quella di partire, come prevedeva il calendario originario, nel weekend del 25-26 luglio a Misano, confermando poi le tappe del Mugello e Vallelunga e ... Leggi su ilcorrieredellacitta Federmoto al lavoro per salvare il Civ - Copioli “Spero almeno 4 prove”

Federmoto al lavoro per salvare il Civ - Copioli “Spero almeno 4 prove” (Di venerdì 8 maggio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo a tutti i costi cercare diil campionato: e’ importante per noi, per tutti i team, per l’indotto. Il Civ e’ cresciuto molto in questi anni e merita di essere fatto anche nel 2020”. E’ un messaggio di speranza e ottimismo quello che arriva da Giovanni, presidente della Fmi, collegato con “Aspettando After Civ” su MS MotorTV. Due settimane fa sarebbe dovuto partire il Campionato Italiano Velocita’, l’emergenza coronavirus ha stoppato tutto “ma cercheremo di farequattro round, e se ci riusciamo anche di piu’. Sarebbe un numero importante, parliamo di 8 giornate di gare”. L’idea e’ quella di partire, come prevedeva il calendario originario, nel weekend del 25-26 luglio a Misano, confermando poi le tappe del Mugello e Vallelunga e ...

CorriereCitta : Federmoto al lavoro per salvare il Civ, Copioli “Spero almeno 4 prove” - tuttoggi : Federmoto al lavoro per salvare il Civ, Copioli “Spero almeno 4 prove” - palermo24h : Federmoto al lavoro per salvare il Civ, Copioli “Spero almeno 4 prove” - zazoomblog : Federmoto al lavoro per salvare il Civ Copioli “Spero almeno 4 prove” - #Federmoto #lavoro #salvare #Copioli - zazoomblog : Federmoto al lavoro per salvare il Civ Copioli “Spero almeno 4 prove” - #Federmoto #lavoro #salvare #Copioli -

Ultime Notizie dalla rete : Federmoto lavoro Federmoto al lavoro per salvare il Civ, Copioli “Spero almeno 4 prove” Ragusa Oggi Nintendo Switch 2 forse con SoC di AMD e Samsung

Nintendo potrebbe utilizzare una soluzione realizzata da Samsung e AMD per il processore della nuova Switch 2 al posto del Tegra X1. Nintendo non ha ancora dichiarato di avere ideato e pensato il nuov ...

Covid-19: per salvare i vecchi, bloccato il mondo. Alla faccia dei giovani. Si riapre, ma sono guai

Covid-19, alias Coronavirus, ha fatto perdere la testa ai governanti. Colti all’improvviso, si sono fatti prendere dal panico. Così hanno bloccato il mondo, messo in ginocchio l’economia, per salvare ...

Nintendo potrebbe utilizzare una soluzione realizzata da Samsung e AMD per il processore della nuova Switch 2 al posto del Tegra X1. Nintendo non ha ancora dichiarato di avere ideato e pensato il nuov ...Covid-19, alias Coronavirus, ha fatto perdere la testa ai governanti. Colti all’improvviso, si sono fatti prendere dal panico. Così hanno bloccato il mondo, messo in ginocchio l’economia, per salvare ...