Fase 2 | Fontana | ‘prima dati su effetti riapertura | poi decidere nuovi passi’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Prima dobbiamo capire glidi queste giornate di, misurare i numeri, iche ci arriveranno e poii passi successivi. Ma per avere informazioni attendibili è necessario attendere qualche giorno”. Attilio, presidente di Regione Lombardia, non ha fretta: nessuna fuga in avanti per questa2. Il governo non ha recepito l’approccio che lui, assieme ad altri governatori del centrodestra, ha suggerito per il programma di ripresa delle attività economiche e sociali, e la Conferenza delle Regioni ha proposto un documento che invoca di dare via libera ai negozi dall’11 maggio con toni nei quali dice di non riconoscersi fino in fondo, come spiega in un’intervista al Corriere della Sera. L'articolo2:, ‘primasu, poi...