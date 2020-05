Serie A | il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora attaccato da tutte le parti

Leggi su calciomercato.napoli

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nuovo attacco al, stavolta da parte del Corrierein un articolo a firma di Alessandro Barbano. Il premier Giuseppe Conte l’ha ridimensionato in un’intervista avocando a sé le decisioni sulla ripartenza ed il Movimento 5 Stelle gli ha ricordato che con il calcio mangiano tutti. “Suonato come un pugile, se l’altro ieri s’è aggrappato al sondaggio sugli italiani contrari alla ripartenza, ieri ha chiamato a suo sostegno nientemeno che gli ultras che non vogliono si torni a giocare. Una notizia risuonata nelle stanze della Repubblica come una scomunica raggelante. Persino dentro dentro un’epidemia, la dialettica parlamentare ci offre perle di cotanta saggezza. Ma perché non vogliono si torni a giocare? Se l’è chiesto? Forse il calcio a porte chiuse oscura la loro ...