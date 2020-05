Polonia alle urne o no? Caos sulle presidenziali della discordia (Di mercoledì 6 maggio 2020) A pochi giorni dalla data che era stata fissata per l'elezione del nuovo presidente, la Polonia non sa ancora se domenica 10 maggio si voterà o no. Ormai è chiaro che, in piena emergenza Covid-19, gli elettori non potranno essere chiamati a recarsi nei seggi, ma non è ancora del tutto escluso il voto postale. Più probabile, tuttavia, sembra un rinvio di due settimane che sembra accettabile al partito al governo Diritto e Giustizia (PiS). Ma la guerra in corso tra il partito governativo e l'opposizione complica qualsiasi previsione e ha gettato nel Caos il Paese da 40 milioni di abitanti, il peso massimo tra i membri dell'Ue un tempo appartenuti al blocco socialista.Il PiS ha insistito per mantenere la data del 10 maggio, trasformando l'elezione in voto per posta, con l'eventualità di un ballottaggio il 24 maggio. Il partito al potere, che fa capo a ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - l’Europa allenta le restrizioni : dall’Austria alla Polonia - dalla Germania al Belgio - da oggi inizia il ritorno alla normalità (Di mercoledì 6 maggio 2020) A pochi giorni dalla data che era stata fissata per l'elezione del nuovo presidente, lanon sa ancora se domenica 10 maggio si voterà o no. Ormai è chiaro che, in piena emergenza Covid-19, gli elettori non potranno essere chiamati a recarsi nei seggi, ma non è ancora del tutto escluso il voto postale. Più probabile, tuttavia, sembra un rinvio di due settimane che sembra accettabile al partito al governo Diritto e Giustizia (PiS). Ma la guerra in corso tra il partito governativo e l'opposizione complica qualsiasi previsione e ha gettato nelil Paese da 40 milioni di abitanti, il peso massimo tra i membri dell'Ue un tempo appartenuti al blocco socialista.Il PiS ha insistito per mantenere la data del 10 maggio, trasformando l'elezione in voto per posta, con l'eventualità di un ballottaggio il 24 maggio. Il partito al potere, che fa capo a ...

