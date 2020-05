Juventus-Lione | Champions League 2020 | quando si gioca? Possibile data fissata ad agosto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Secondo un’indiscrezione rilanciata dalla “Gazzetta dello Sport“, potrebbe riprendere in pienoladi calcio:, gara di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club di calcio, potrebbersi a Torino l’8. I quarti di finale, con una formula che sarà da definire, potrebberorsi tra il 10 ed il 12, ma laper raggiungere uno degli otto posti dovrà dapprima ribaltare lo 0-1 subito nella gara d’anin Francia, prima che la pandemia fermasse lo sport su scala mondiale. Sono già qualificate ai quarti Atalanta, Lipsia, PSG ed Atletico Madrid, mentre si devono ancorare le gare di ritorno di, Real Madrid-Manchester City, Chelsea-Bayern e Napoli-Barcellona. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ...