Quando l' aspirante superministro Giuseppe Conte prometteva di sterminare la burocrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Ai tempi della Lega bossiana, nel 2010, il ministro della Semplificazione Calderoli – quello che bruciò, probabilmente col napalm “375mila leggi inutili” in un inutile rogo purificatore- doveva essergli sembrato un dilettante. No. Per lui, per l'uomo che avrebbe sterminato laitaliana, ci voleva roba forte, come il Coronavirus, per mettersi alla prova. Ci voleva una cosa come la figura di palta del sito Inps impallatosi sulla domanda del bonus da 600 euro nel groviglio di Pin, Spid, carta di identità elettronica, identità digitale e altre diavolerie; o come il blocco delle attività dei medici di famiglia, alcuni morti nella trincea Covid perché leggi e leggine bloccavano le forniture di tamponi, guanti e mascherine; oppure la certificazione impietosa e definitiva della Cgia di Mestre, “ la cattiva ...