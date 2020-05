**Fase 2: Bonetti, ‘mie richieste non accolte, fondi del tutto insufficienti per famiglie’** (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Avevo proposto un assegno per ogni figlio che non è stato accolto dalla maggioranza. Le risorse che saranno stanziate dal prossimo decreto le ritengo del tutto insufficienti per rispondere alle reali esigenze delle famiglie”. Lo dice la ministra della Famiglia e Pari Opportunità, Elena Bonetti, a ‘Fatti e Misfatti’, approfondimento di Tgcom24. “La mia richiesta non è stata accolta, non sono stati stanziati sufficienti soldi. Avevo chiesto risorse adeguate per i congedi parentali e i voucher baby-sitter da estendere però per un maggior utilizzo per i servizi educativi. Credo sia un errore, in questo momento le famiglie italiane necessitano davvero di investimenti. Da esponente del Governo devo accettare fatiche e battaglie perse, anche se giuste.” “Ci saranno delle risorse, non ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Avevo proposto un assegno per ogni figlio che non è stato accolto dalla maggioranza. Le risorse che saranno stanziate dal prossimo decreto le ritengo delper rispondere alle reali esigenze delle famiglie”. Lo dice la ministra della Famiglia e Pari Opportunità, Elena, a ‘Fatti e Misfatti’, appromento di Tgcom24. “La mia richiesta non è stata accolta, non sono stati stanziati sufficienti soldi. Avevo chiesto risorse adeguate per i congedi parentali e i voucher baby-sitter da estendere però per un maggior utilizzo per i servizi educativi. Credo sia un errore, in questo momento le famiglie italiane necessitano davvero di investimenti. Da esponente del Governo devo accettare fatiche e battaglie perse, anche se giuste.” “Ci saranno delle risorse, non ...

MMastrantuono : RT @TV7Benevento: **Fase 2: Bonetti, 'mie richieste non accolte, fondi del tutto insufficienti per famiglie'**... - TV7Benevento : **Fase 2: Bonetti, 'mie richieste non accolte, fondi del tutto insufficienti per famiglie'**... - Notiziedi_it : Fase 2, Ministro Bonetti: “Al via mini-servizio civile per giovani” - bonetti_sonia : RT @photofyoo: L’INIZIO ?? DELLA ?? FASE ??DUE?? NON ??EQUIVALE ??AD ??UN ??VIA ??LIBERA?? PER ??ASSEMBRAMENTI?? USCITE ??IN ??GRUPPO?? CON ??GLI ??AMICI ??F… - SimonellaD : RT @Paolorm2012Roma: Fase 2, Ministro Bonetti: 'Al via mini-servizio civile per giovani' -

Ultime Notizie dalla rete : **Fase Bonetti **Fase 2: Bonetti, 'mie richieste non accolte, fondi del tutto insufficienti per famiglie'** Metro Decreto Maggio: bonus 800 euro Reddito di emergenza fondo perduto

"contributi a fondo perduto e di sostegno alla capitalizzazione, agli investimenti e all'innovazione". "ristoro integrale del costo sostenuto per gli affitti per tutte le imprese di tutte le categorie ...

Fase 2, Ministro Bonetti: "Al via mini-servizio civile per giovani"

"Responsabilità e fiducia sono le parole che ci devono accompagnare in questa fase 2. Fiducia nei confronti dei cittadini e responsabilità da parte della comunità nel continuare a rispettare le regole ...

"contributi a fondo perduto e di sostegno alla capitalizzazione, agli investimenti e all'innovazione". "ristoro integrale del costo sostenuto per gli affitti per tutte le imprese di tutte le categorie ..."Responsabilità e fiducia sono le parole che ci devono accompagnare in questa fase 2. Fiducia nei confronti dei cittadini e responsabilità da parte della comunità nel continuare a rispettare le regole ...