Coronavirus | nel Lazio 67 nuovi positivi e 6 morti A Roma 30 casi | deceduto un prete

Coronavirus nel mondo: nel Regno Unito il bilancio delle vittime più alto d'Europa. Austria, dopo la riapertura i contagi non aumentano

Coronavirus, la Gran Bretagna non avvierà la fase 2 per altre tre settimane. I morti sono 32 mila: il bilancio peggiore l'Europa

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA La fase 2 in Gran Bretagna non comincia mai. Il Paese che è stato il più restio in Europa a introdurre le chiusure è diventato il più cauto nell’avviare la riapertura: ...

Coronavirus, prese d’assalto le spiagge del lago Sirio: in arrivo multe da 500 euro

CHIAVERANO. Raffica di «comportamenti non previsti» sulle rive del lago Sirio. Il Comune di Chiaverano costretto a prendere provvedimenti. Il primo giorno di Fase 2 ha fatto riversare turisti e bagnan ...

