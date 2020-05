Borse europee in rialzo. Spread sfiora i 250 dopo la decisione dei giudici tedeschi (Di martedì 5 maggio 2020) Borsa 5 maggio 2020. Gli indici europei in rialzo. In rally in petrolio, Spread intorno ai 250 punti. MILANO – Borsa 5 maggio 2020. La ‘fase 2’ inizia ad avere effetti positivi sui mercati con gli indici europei, come quelli americani, che hanno chiuso in rialzo. Giornata difficile, invece, per lo Spread che ha pagato la decisione della Corte Costituzionale tedesca sul Quantitive Easing con la curva che ha chiuso intorno ai 250 punti base. In risalita il petrolio dopo un periodo non semplice. Borse in rialzo dopo un’apertura della settimana non semplice, gli indici europei hanno registrato un progresso importante. Alla chiusura della sessione Milano ha avuto un rialzo de +2,06% anche se non è stata la migliore dei mercati del Vecchio Continente. Francoforte al termine della giornata ha registrato una crescita del +2,5% seguita da Parigi con un ... Leggi su newsmondo Borse europee positive assieme a Milano

