Coronavirus, oltre 210.000 casi totali in Italia. Oms: "Caldo e aria aperta potrebbero limitare il contagio" – DIRETTA

Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.

17.55 – Coronavirus in Italia, il bilancio Numeri ai minimi in Italia. 1.356 i casi totali nelle ultime 24 ore con 174 decessi e 1.740 guariti. Gli attualmente positivi diminuiscono di 525 unità.

16.53 – Coronavirus nel Lazio, il bilancio 53 casi nelle ultime 24 ore e 11 decessi accertati. Questo il bilancio comunicato dalla Regione Lazio.

16.30 – Oms: "Caldo e aria aperta potrebbero limitare il contagio" In un'intervista ai microfoni di Rainews 24 Sylvie Briand (Oms) ha confermato che caldo e aria aperta potrebbero limitare il contagio.

Coronavirus in Italia - 174 nuove vittime : è il dato più basso da oltre un mese

Ci sia consentito, solo per realtà storica, rammentare che quanto sostenevamo ai primi di marzo, ora è condiviso da personaggi molto più importanti di noi, che forse hanno espresso il loro pensiero in ...

Coronavirus: un decesso e 7 nuovi contagi in Alto Adige. Via libera agli spostamenti in Regione

Bolzano – Un altro decesso per Covid 19 in Alto Adige: sono quindi complessivamente 279 le persone decedute dall’inizio della pandemia. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina, nelle ultime 24 ...

