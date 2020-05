Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus: orari e novità (Di sabato 2 maggio 2020) Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus: orari e novità Tra le misure che prenderanno corpo a partire dal 4 maggio, quando inizierà la cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dei contagi di Covid 19, anche nuovi orari per Negozi e uffici? Negozi e uffici aperti anche di notte? Mentre si avvicina la data del 4 maggio, sono diverse le ipotesi sul tavolo di governo e amministrazioni locali a proposito delle modalità con cui far ripartire il tessuto produttivo e, in particolare, le attività aperte al pubblico in tutta Italia (seppur prendendo in considerazione le “peculiarità” dei vari territori come ha detto il Presidente del Consiglio Conte. Una possibilità concreta è quella di veder spalmato l’orario lavorativo lungo tutta la settimana, in pratica su 7 giorni e non ... Leggi su termometropolitico Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus : orari e novità

matteosalvinimi : Se riaprono negozi, botteghe, uffici e aziende, se mamma e papà tornano a lavorare, chi si occuperà degli 8 milioni… - ladyrosmarino : RT @micheled2869: @Cartabellotta prof. non me lo spiego.Perchè in Piemonte non vige l obbligo di indossare mascherina chirurgica al di fuor… - deidesk : RT @OttobreInfo: 'I pericoli derivanti da una riapertura affrettata di fabbriche, uffici e negozi per la salute dei lavoratori sono al cent… - _avvocato : @Val88s A Londra sono liberi di uscire, sebbene negozi e uffici chiusi - LaTiger1 : Mettere la mascherina (in modo corretto ovviamente) nei negozi, uffici, ecc è una protezione per sé stessi e per gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi uffici Bonaccini riapre parchi e cimiteri Mascherine in uffici e negozi La Nuova Ferrara Fase 2, cartoleria storica di Milano pronta a rialzare la saracinesca ma "organizzarsi è stato tutto in salita"

Neanche i bombardamenti degli Alleati su Milano hanno interrotto l'attività di famiglia che in zona Stazione Centrale fu avviata dal bisnonno nel 1919. Ci ha pensato il coronavirus a far abbassare la ...

Coronavirus Fase 2, a Roma dal 4 maggio: bus fino alle 23:30 e negozi aperti fino alle 21:30. Via libera a asporto e delivery

Saranno potenziati da lunedì 4 maggio i collegamenti Cotral, Trenitalia e Atac e la chiusura dei servizi sarà posticipata alle 23:30 secondo un'ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zing ...

