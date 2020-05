Corea del Nord, le foto della riapparizione di Kim Jong-un in pubblico (Di sabato 2 maggio 2020) Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe riapparso in pubblico per la prima volta dopo 20 giorni. Le indiscrezioni sulle condizioni di salute critiche, che lo volevano sottoposto ad un delicato intervento, sono circolate dopo la sua scomparsa dalla scena pubblica. In seguito sulle fonti stampa avrebbe iniziato a circolare l’ipotesi che il dittatore NordCoreano fosse morto, voci fomentate dal silenzio di Pyongyang. Il primo maggio l’agenzia stampa NordCoreana KCNA ha pubblicato le foto Kim Jong-un all’inaugurazione in una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon. Al suo fianco anche la sorella Kim Yo-Jong, indicata come suo possibile successore al vertice del regime NordCoreano. Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni L’agenzia stampa di Stato e il giornale del Comitato del Partito del Lavoro al potere in Corea del Nord, Rodong Sinmun, ... Leggi su thesocialpost Corea del Nord - Kim Jong-un riappare in pubblico e inaugura un centro fertilizzanti : le foto

