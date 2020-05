Coronavirus, l’augurio di Zingaretti «all’Italia che resiste». Ma pubblica la foto degli infermieri di Wuhan (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«Buon Primo Maggio all’Italia che resiste. Oggi più che mai vicini alle persone con l’impegno a creare lavoro. Per l’Italia, per la rinascita, per costruire fiducia». Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha voluto mandare un messaggio di solidarietà agli italiani alla prese con l’emergenza Coronavirus e a un paese pronto a rinascere e a ripartire. May 1, 2020 Per farlo sceglie una foto incoraggiante: quella di medici, infermieri, che si sostengono l’un l’altro nell’affrontare questa pandemia. Peccato però che l’immagine condivisa dal segretario dem e governatore del Lazio non si riferisca a operatori sanitari italiani: la foto immortala in realtà un gruppo di sanitari al lavoro nella Cina orientale, nella provincia di Shandong. Una ... Leggi su open.online Harry Potter - J.K. Rowling e l’augurio rivolto all’Italia per l’emergenza Coronavirus

