NBA 2020, LeBron James: “Fermarci? Non se ne parla!” (Di giovedì 30 aprile 2020) La problematica rappresentata dalla pandemia non riguarda solamente l’Italia e il mondo del calcio, ma anche altri lidi. Negli Stati Uniti, come è noto, la situazione è molto seria e il numero di contagi e di vittime molto elevato. Per questo motivo alcuni proprietari della NBA, la Lega più importante del mondo del basket, si interrogano sul da farsi, preoccupati dalle conseguenze di un ritorno in campo dei giocatori che potrebbero essere di natura penale. A smentire però queste considerazioni è la “Stella” più lucente del panorama cestistico degli States, ovvero LeBron James. L’asso dei Los Angeles Lakers ha risposto in maniera piuttosto incisiva su twitter, affermando che: “Fermare la NBA? Non se ne parla. E’ stato riferito che dirigenti e agenti vogliono annullare la stagione. Questo non è ... Leggi su oasport NBA Draft Lottery 2020/ Si va verso lo slittamento - la cerimonia sarà in video

NBA 2020 : raggiunto l’accordo con l’associazione dei giocatori - NBPA - per la riduzione degli stipendi

NBA 2020 : raggiunto l’accordo con l’associazione dei giocatori - NBPA - per la riduzione degli stipendi (Di giovedì 30 aprile 2020) La problematica rappresentata dalla pandemia non riguarda solamente l’Italia e il mondo del calcio, ma anche altri lidi. Negli Stati Uniti, come è noto, la situazione è molto seria e il numero di contagi e di vittime molto elevato. Per questo motivo alcuni proprietari della NBA, la Lega più importante del mondo del basket, si interrogano sul da farsi, preoccupati dalle conseguenze di un ritorno in campo dei giocatori che potrebbero essere di natura penale. A smentire però queste considerazioni è la “Stella” più lucente del panorama cestistico degli States, ovvero. L’asso dei Los Angeles Lakers ha risposto in maniera piuttosto incisiva su twitter, affermando che: “Fermare la NBA? Non se ne parla. E’ stato riferito che dirigenti e agenti vogliono annullare la stagione. Questo non è ...

SkySportNBA : NBA, All-Star Saturday: sabato giornata dedicata su Sky Sport - Eurosport_IT : Aveva appena annunciato di essere sieropositivo, ma fu acclamato a furor di popolo all'All Star Game: e Magic, quel… - SkySportNBA : Cecilia Zandalasini, tra premi in Eurolega (primo quintetto) e un futuro incerto in WNBA - dchinellato : LeBron James: “Nessuno pensa a cancellare la stagione”. E l’#NBA non ci pensa, per un miliardo di motivi... La sit… - Gazzetta_NBA : #LeBron: “Nessuno vuole cancellare la stagione”. E l’#Nba non ci pensa per un miliardo di motivi... -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020 NBA, LeBron James organizza un evento TV per i diplomati del 2020 Sky Sport Nba e Microsoft siglano un accordo: il futuro è la personalizzazione

Il campionato resta fermo ma la Nba continua a muoversi. L'accordo siglato con Microsoft ha l'aria di una partnership che, potenzialmente, rivoluzionerà il modo di fruire del prodotto. “Lo scopo è di ...

LeBron: “Nessuno vuole cancellare la stagione”. Perché l’Nba non ci pensa, per ora...

Nessuno tocchi l’Nba. Tuona LeBron James su Twitter, difendendo la stagione sospesa con la stessa forza (figurata, ovviamente) della celeberrima stoppata su Andre Iguodala nelle Finals 2016, quelle de ...

Il campionato resta fermo ma la Nba continua a muoversi. L'accordo siglato con Microsoft ha l'aria di una partnership che, potenzialmente, rivoluzionerà il modo di fruire del prodotto. “Lo scopo è di ...Nessuno tocchi l’Nba. Tuona LeBron James su Twitter, difendendo la stagione sospesa con la stessa forza (figurata, ovviamente) della celeberrima stoppata su Andre Iguodala nelle Finals 2016, quelle de ...