Meteo MILANO: PIOGGE FREQUENTI, anche TEMPORALI. Migliora nel weekend (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Meteo su MILANO sarà variabile, con nuovo peggioramento giovedì per un'ulteriore perturbazione che determinerà una fase instabile anche per il primo maggio. Mercoledì 29: poco nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 18 mm. Temperatura da 13°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche 21 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Giovedì 30: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 14 mm. Temperatura da 14°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 6 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Venerdì 1 maggio: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 13 mm. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, in diminuzione. Vento: in ... Leggi su meteogiornale Meteo MILANO : frequenti precipitazioni fino a giovedì - poi miglioramento

Conte: uscita da emergenza richiedera' ancora tempo, pronti se contagi risalgono

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 apr - La fase due "non e' la fase della liberazione dal virus, richiedera' ancora tempo la uscita dalla emergenza per cui abbiamo la responsabilita' di dove ...

