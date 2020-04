Emilio Fede racconta “Che figura di merda” | “Ho scritto il mio libro agli arresti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Ho finito da poco di scontare glidomiciliari per il caso Ruby bis, ma non mi è pesata la detenzione, ne ho approfittato per scrivere un”.è tornato in libertà dopo aver scontato alcuni mesi di detenzione domiciliare, come stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Milano l’11 ottobre 2019. L’ex direttore di Rete4 ha così pubblicato unbiografico intitolato “Chedi merda”, in onore del suo fuorionda reso celebre da Striscia la notizia. L’infanzia, l’amore per informazione, il vizio del gioco, l’incontro con Berlusconi, il successo, la caduta, gli aneddoti e i ricordi:in questotutta la sua vita. “Non è undi vendette, c’è anche un sottotitolo che è Saper perdonare. È un modo per far capire a ...