65mila euro in contanti in casa, denunciati due 20enni (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretti da Stefania D’Andrea, durante un’attivita’ di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze di stupefacenti nel quadrante est della Capitale, a denunciare in stato di liberta’ due uomini per riciclaggio di denaro. L’attenzione dei poliziotti e’ stata richiamata dall’andirivieni di un tunisino, a bordo della sua auto, dall’abitazione in zona di Torre Maura, di un 26enne romano, quest’ultimo gia’ agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti da qualche giorno. Il cittadino straniero, fermato e controllato dagli investigatori, e’ stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro, meticolosamente confezionata in mazzetti sottovuoto, custoditi all’interno di uno zaino, posto all’interno ... Leggi su romadailynews Coronavirus - Spagna : più di mille morti. Lockdown in Baviera - Uk richiama 65mila medici e infermieri in pensione. Negli Usa casi raddoppiati in 24 ore. Primo eurodeputato contagiato : è del Ppe (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretti da Stefania D’Andrea, durante un’attivita’ di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze di stupefacenti nel quadrante est della Capitale, a denunciare in stato di liberta’ due uomini per riciclaggio di denaro. L’attenzione dei poliziotti e’ stata richiamata dall’andirivieni di un tunisino, a bordo della sua auto, dall’abitazione in zona di Torre Maura, di un 26enne romano, quest’ultimo gia’ agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti da qualche giorno. Il cittadino straniero, fermato e controllato dagli investigatori, e’ stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro, meticolosamente confezionata in mazzetti sottovuoto, custoditi all’interno di uno zaino, posto all’interno ...

CasilinaNews : #Roma. #TorreMaura, due giovani nei guai per #riciclaggio: sequestrati 65mila euro - Michele27177397 : @auxwolf @VMalagutti @FabRavezzani Vorrei vedere se tu dichiarassi 100 mila euro ed a novembre per essere in regola… - politicallyITA : @sole24ore Giappone debito pubblico 8mila Miliardi di euro ÷ 126Milioni di abitanti = 65mila euro per abitante, sar… - magicaGrmente22 : Il disabile incatenato al letto, l'inchiesta si allarga: gli zii indagati per aver fatto sparire 65mila euro - Nutizieri : Castiglione: nuova gestione per la piscina e investimento da 65mila euro per la pavimentazione… -

Ultime Notizie dalla rete : 65mila euro 65mila euro in contanti in casa, denunciati due 20enni RomaDailyNews Campania, sostegno affitti: già arrivate 65mila domande

Napoli, 29 apr. (askanews) – Sono oltre 65 mila le domande pervenute in risposta al Bando emanato il 3 febbraio scorso dalla Regione Campania per l’erogazione dei contributi per il sostegno agli affit ...

Affitti, 65mila domande per il bando della Regione Campania

Sono oltre 65 mila le domande pervenute in risposta al Bando emanato il 3 febbraio scorso dalla Regione Campania per l’erogazione dei contributi per il sostegno agli affitti. La dotazione finanziaria ...

Napoli, 29 apr. (askanews) – Sono oltre 65 mila le domande pervenute in risposta al Bando emanato il 3 febbraio scorso dalla Regione Campania per l’erogazione dei contributi per il sostegno agli affit ...Sono oltre 65 mila le domande pervenute in risposta al Bando emanato il 3 febbraio scorso dalla Regione Campania per l’erogazione dei contributi per il sostegno agli affitti. La dotazione finanziaria ...