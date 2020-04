Elodie incanta i suoi follower con Diamanti – Il video

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 aprile 2020) La cantanteè apparsa sulle storie Instagram con una bella novità per ifan. Una sorpresa che ha stupito icon, il brano che fa parte del suo ultimo lavoro. Cosa ha fatto l’artista romana? Ha pubblicato su Youtube la canzoneper la gioia deifan che su Instagram hanno appreso dalla stessala novità.bella e brava stupisce con “” Di recente l’abbiamo vista sensuale togliersi la maglietta e lasciare vedere l’intimo per uno spot, ma adessostupisce icon la canzonee la sua sensualissima voce. Ecco parte del testo: “Il dolore non ha pelle, non ha occhi, non ha labbra Il mio coraggio tu lo scambi per pazienza Metterò più fondotinta Senza ossigeno nel cuore Maledetto senso del pudore (pudore)”. Un brano che ...