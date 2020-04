Dialogo tra Montalbano e Vittorio Feltri in sogno

(Di martedì 28 aprile 2020) Muntilbano s’eri vista la tilivisiona su Rita Tettares: c’eri stata chella prugramma di chilla giurnaliste brizzolata che haviva chilla vucia a mità tra na fimmina e nu picciliddro. N’ci stevi Vittoriaa il diretturia de Liberi nu guirnalia di distra e chista havivia dicta che i miridionala erina ‘nferiora. Muntilbano non se n’eri data per intisa e s’eri addrumuscita lo stisso pirchiaa eri gia nuta alla furze de pulizia pirchia lo truvavano spissa ai giardinetta a farla fuori dal vasa. La nuttate eri stata vastata pirchia Muntilbano haviva mangiata multa ed haviva le papacellia sulla stumaca, ma commo omnie nuttata eri arrivate la tilifunata di Catarelle… “Dutturi, dutturi ci stavi che ci faci Vittoriaa che voli parlari cu lia di pirsona pirsonalminta… “. Muntilbano: “Catarè ma io ...

