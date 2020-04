Quel tassello che cuce, ma che non rimargina (Di lunedì 27 aprile 2020) Mesi, al massimo anni. Quando questa frase è stata pronunciata dall’ex ministro dei Trasporti che si è trovato a gestire la crisi del Ponte Morandi sembrava l’ennesimo slogan approssimativo di una politica italiana incapace di reagire. Mesi, venti, sono passati. Domani verrà issato l’ultimo tassello della struttura, Quella che completerà il collegamento da parte a parte sul Polcevera. Il cantiere del Ponte Morandi avrà la sua conformazione definitiva. Domani, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli sarà a Genova per presenziare a questo passaggio decisivo della storia del viadotto. LEGGI ANCHE > I problemi strutturali del Ponte Morandi segnalati fin dal 2009 Ponte Morandi, gli ultimi 44 metri Mancheranno 44 metri, Quelli che serviranno a congiungere la parte destra e la parte sinistra. Una sorta di chiusura ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 aprile 2020) Mesi, al massimo anni. Quando questa frase è stata pronunciata dall’ex ministro dei Trasporti che si è trovato a gestire la crisi del Ponte Morandi sembrava l’ennesimo slogan approssimativo di una politica italiana incapace di reagire. Mesi, venti, sono passati. Domani verrà issato l’ultimodella struttura,la che completerà il collegamento da parte a parte sul Polcevera. Il cantiere del Ponte Morandi avrà la sua conformazione definitiva. Domani, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli sarà a Genova per presenziare a questo passaggio decisivo della storia del viadotto. LEGGI ANCHE > I problemi strutturali del Ponte Morandi segnalati fin dal 2009 Ponte Morandi, gli ultimi 44 metri Mancheranno 44 metri,li che serviranno a congiungere la parte destra e la parte sinistra. Una sorta di chiusura ...

